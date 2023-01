Beelden van nooit uitgebrachte De Blob DS verschijnen online

Totaal anders dan de game die we echt kregen.

In 2008 groeide een leuk studenteprojectje uit tot een wereldwijde hit: de Blob. Uiteindelijk kwam er een sequel, wat ports en een versie voor de Nintendo DS. Maar nu zijn er beelden online verschenen van een prototype voor de Nintendo DS die nooit is uitgewerkt tot volledige game.

Youtuber RebelTaxi heeft de beelden ontdekt, zo meldt My Nintendo News, en deze op Twitter gezet. Hoewel de clip kort is, zien we een compleet andere game dan de Blob 2 op de Nintendo DS zou worden. Want waar de uiteindelijke game een platformer is, ziet deze prototype er meer uit zoals we de kleurrijke game eigenlijk kennen, alleen dan vanuit een vogelperspectief.

De Blob DS (Unreleased)



Forgot someone sent me an early build of the unreleased De Blob DS game. pic.twitter.com/m2Xzx8OySd — Pan-Pizza (@RebelTaxi) January 16, 2023

Wat denk jij? Had jij deze game graag toegevoegd tot je collectie. Geef de Blob wat liefde in de comments!