[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 3

Duik mee in de nieuwe titels van aankomende week!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

A Space for the Unbound

Verschijnt op: 19 januari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

A Space for The Unbound is een slice-of life point-and-click adventure game. Het speelt zich af eind jaren 90, in een landelijk dorp in Indonesia. Het verteld het verhaal van twee verliefde middelbare schoolstudenten terwijl ze zichzelf leren kennen aan het eind van het jaar. Maar dat is niet alles. Een mysterieuze superpower bedreigt plotseling hun bestaan en zelfs dat van de wereld. Onderzoek het dorp om achter verborgen geheimen te komen, beleef het einde van de wereld en leer over elkaar dan je voor mogelijk hield.

Persona 3 Portable & Persona 4 Golden Bundel

Verschijnt op: 11 januari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €38,99

Het is zover, nadat we vorig jaar Persona 5 Royal op de Switch mochten verwelkomen komen nu ook 3 en 4 naar de Switch. Het gaat hier tevens om de “Portable ” en “Golden” edities, de beste versies van deze al veelgeprezen JRPG’s. Waar je in Persona 3 moet leren omgaan met het “donkere uur” zul je in Persona 4 een reeks mysterieuze moorden oplossen. In beide gevallen kom je al snel in onwerkelijke en bovennatuurlijke werelden terecht, waar alleen de kracht in je hart je kunt helpen… je Persona! Als je een bundel van beide overigens teveel vind zijn de games ook los te krijgen. Ze zijn dan beide €19,99.

Fire Emblem Engage

Verschijnt op: 20 januari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

In dit nieuwe deel in de Fire Emblem franschise verken je Elyos, een continent dat bestaat uit vier kningkrijken die een heilig land omringen. Duizend jaar geleden brak er een hevige oorlog uit tussen de mensen van Elyos en de Fell Dragon. De Fell Dragon werd uiteindelijk door hulp in te schakelen van de Emblems, helden uit andere werelden. Met deze Emblems aan hun zijde werd de Fell Dragon verslagen en gevangen genomen. Nu duizend jaar later speel jij een Divine Dragon wiens taak het is om ervoor te zorgen dat deze niet weer ontsnapt. Maar er zijn tekenen dat deze spoedig weer tot leven zal worden gewekt… Benieuwd naar de game? Hier kun je alvast onze preview lezen!

Wat verder verschijnt in de week van 16 tot en met 22 januari:

17 jan. 2023: Mrs. Cat Between Worlds – €4,99

17 jan. 2023: RE: CALL – €17,49

18 jan. 2023: Wings of Bluestar – €14,99

19 jan. 2023: Graze Counter GM – €12,49

19 jan. 2023: Minimal Move – €9,99

19 jan. 2023: Rubber Bandits– €9,99

19 jan. 2023: NeverAwake – €24,99

19 jan. 2023: Smilemo – €8,19

19 jan. 2023: Void Prison – €2,99

19 jan. 2023: A Matter of Principle – €3,99

20 jan. 2023: Motorcycle Mechanic Simulator 2021 – €19,99

20 jan. 2023: Cooking Tycoon 3: 3 in 1 Bundle – €12,99

20 jan. 2023: Gardenia – €14,99

20 jan. 2023: OmegaBot – €12,99

20 jan. 2023: Food Truck Tycoon Premium Edition – €5,99

20 jan. 2023: Trenches– €9,99

20 jan. 2023: Escape to the Ocean – €10,99

20 jan. 2023: Drift & Drive – €12,99

20 jan. 2023: Peachy Boy – €3,99

20 jan. 2023: All You Want Bundle – € 61,99

21 jan. 2023: Demolish & Build Classic – €14,99

