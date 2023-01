Lone Ruin krijgt launchtrailer

Verken een oude magische stad in deze nieuwe twin stick shooter

Lone Ruin verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. Buiten de uitgebreide gameplaybeelden die eergisteren opdoken, hebben game-ontwikkelaar Cuddle Monster Games en uitgever Super Rare Games nu een launchtrailer gedeeld, die je hieronder kunt bekijken.

Lone Ruin is een twin stick-shooter waarin je een oude magische stad verkent, op zoek naar de magie die zich daarin bevindt. De focus van Lone Ruin ligt op de herspeelbaarheid. Jij speelt een ontdekkingsreiziger op zoek naar een mysterieuze oude kracht. Magiërs uit oude tijden gebruikten deze om zichzelf te transformeren en krachten te geven. Kies de magie die het best bij je speelstijl past en upgrade deze met de vele opties die je zult tegenkomen terwijl je dieper in de Lone Ruin duikt. En is zelfs dat te makkelijk voor je? In Survival mode kun je het opnemen tegen waves van vijanden. Hier zit echter wel een timer op. Hoe lang kun jij het overleven?

Lone Ruin is sinds afgelopen donderdag te downloaden in de Nintendo eShop tijdelijk voor slechts €12, 59. Vanaf 25 januari zal die €12,99 gaan kosten. Ben jij van plan om met deze magische twin stick-shooter aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!