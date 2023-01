Gaan we weer meer horen van Level-5?

Eindelijk weer games van deze uitgever naar Europa en andere delen van de wereld.

Level-5 besloot eind 2020 te stoppen met het uitbrengen van games buiten Japan. Erg jammer, want deze uitgever heeft zoveel mooie franchises om naar uit te kijken. Een vacature op hun website geeft echter toch wat hoop!

Level-5 wil toch meer dan alleen Japan

Het lijkt erop dat de uitgever van onder andere Ni No Kuni, Professor Layton en Yo-Kai Watch games toch verder wil kijken dan alleen het thuisland. In de vacature wordt gezocht naar mensen die IP’s van Level-5 op wereldwijde schaal wil ontwikkelen. Als reden wordt gegeven de ‘recente globalisering van de game-industrie’. Uiteraard moeten we nog afwachten wat het precies gaat betekenen voor de toekomst. Voorlopig zullen we het moeten doen met deze hints. Een officieel statement van het bedrijf zelf is er nog niet.

Welke games heb jij gespeeld of speel jij nog steeds van Level-5?