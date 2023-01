Game Developer Conference 2023 bevat Kirby Design Session

Tijdens de GDC zal er een talk gefocust worden op de bekende roze blob en zijn recente verschijningen.

De organisatie van Game Developer Conference (GDC), Gamedeveloper, heeft aangekondigd dat de bekende roze blob aanwezig zal zijn op het evenement. In een Design Session zullen Shinya Kumazaki en Tatsuya Kamiyama van alles bespreken over hoe ze Kirby naar 3D hebben gebracht.

The Many Dimensions of Kirby zal daarom voornamelijk gaan over Kirby en de Vergeten Wereld en zal naast de transitie naar 3D ook de beruchte Mouthful Mode behandelen. Tot slot zullen ze het gaan hebben over Kirby’s Return to Dreamland Deluxe, deze zal op dat moment al verschenen zijn. GDC is namelijk van 20 tot 24 maart in San Francisco.