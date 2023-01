First 4 Figures teaset Mario Kart beeldje

Mario krijgt een nieuw beeldje van First 4 Figures en dit keer van de Mario Kart franchise.

First 4 Figures staat al jaren bekend om hoogwaardige gamebeelden. Van Zelda tot Dark Souls, verschillende grote franchises hebben al beelden van deze fabrikant ontvangen. Nu is het de beurt aan Mario Kart.

Na verschillende beelden van onder andere Mario en Bowser heeft het bedrijf nu dus een beeldje van Mario Kart onthuld. Het volledige beeldje is nog niet onthuld, maar een eerste indruk wordt in onderstaande video wel gegeven. Het is een PVC-beeldje waardoor het een stuk kleiner en goedkoper wordt dan hun Bowser in ieder geval.

De live onthulling kun je hier zien op 19 januari 17:00.