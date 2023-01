Sword Art Online: Alicization Lycoris krijgt eindelijk DLC op de Switch

Heb jij Sword Art Online: Alicization al uitgespeeld? Je kunt binnenkort weer verderspelen.

Sword Art Online: Alicization Lycoris is alweer even beschikbaar op de Nintendo Switch, maar de DLC die eerder al naar andere platformen kwam, is tot nu toe niet verschenen. Bandai Namco heeft nu onthuld dat op 18 januari de eerste DLC zal verschijnen. De releasedatum van de tweede DLC is nog niet aangekondigd.

De nieuwe DLC speelt zich af na het hoofdverhaal. In Blooming of Forget Me Not gaan Kirito en Eugeo op zoek naar een nieuw Divine Object. Dit nadat Kirito een nachtmerrie kreeg waarin die Eugeo verloor. Om dat te voorkomen wilt die een tweede zwaard vinden om zijn vrienden te beschermen.

Naast een nieuw verhaal zitten er nieuwe maps, dungeons, divine beasts en outfits in de uitbreiding. Deze is samen met de tweede te koop in de premium pass voor €44,99.