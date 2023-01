Tera Pokémon ex komen naar het Pokémon TCG

Een nieuw type kaart is zojuist onthuld voor het Pokémon TCG.

Op 31 maart is het zover, de nieuwe generatie Pokémon zal dan ook naar het Trading Card Game komen. Met de release van Pokémon TCG: Scarlet & Violet zullen verschillende Pokémon uit Paldea hun opwachting maken.

Eerder was er al onthuld dat de ex-kaarten hun opwachting zullen gaan maken in de uitbreiding, maar vandaag is er onthuld dat er wat gaat veranderen aan de mechanic die sinds generatie drie af en toe terug komt. Zo kunnen vanaf nu Pokémon-ex kaarten alle stages zijn. Vroeger waren ze allemaal van de basic-categorie. Dat betekende dat je ze dus direct kon spelen. Echter vanaf deze set is het ook mogelijk om Stage 1 en Stage 2 versies te hebben. Er is echter nog geen beeldmateriaal van, dus zodra hier meer over bekend is zullen we een uitgebreid artikel maken over hoe dit van invloed gaat zijn op jouw spel.

Tot slot zullen er ook Tera Pokémon ex toegevoegd worden. Deze kaarten krijgen een geëtst artwork waarin hun Tera-type wordt afgebeeld. Er is alleen één groot verschil met normale ex-kaarten. Ze kunnen geen schade oplopen zolang ze op de bench zitten. Dus ze zijn immuun voor die speciale aanvallen.

De complete set heeft de volgende speciale kaarten:

12 Double Rare Pokémon ex, waaronder 2 Tera Pokémon ex van Arcanine en Gyarados

12 Ultra Rare Pokémon ex en 8 Ultra Rare Supporter-kaarten

24 Illustration Rare Pokémon

10 Special Illustration Rare Pokémon en Supporter-kaarten

6 geëtste Hyper Rare Gold-kaarten, waaronder Pokémon ex, Trainer- en Energy-kaarten