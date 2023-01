Roguelite Blade Assault eind maart op de Switch

De cyberpunk platformer kun je zelfs fysiek verkrijgen

Blade Assault is een spel dat vorig jaar in september eigenlijk al zou uitkomen. Helaas werd de release datum uitgesteld en was er geen nieuws omtrent een nieuwe datum. Daarin nu verandering want het is door PM Studios bekend geworden dat het spel 31 maart op de Switch verschijnt.

De game van Team Suneat is een 2D side-scroller met roguelite elementen in een cyberpunk jasje. Sinds 18 januari was de game te verkrijgen voor PC op Steam en daar geniet het spel positieve reviews. Je slaat en hakt je een weg door de stad Esperanza. In deze stad in de lucht zul je bosses moeten verslaan terwijl je meer dan 200 wapens kan verzamelen. De Switch versie van het spel zal geen zaken missen, en zal alles bevatten wat de volledige release op PC ook heeft.

Is de game dan alleen gameplay? Zeker niet, er is een duidelijk verhaal dat je speelt.

Na de Red Stone War is de wereld onderverdeeld in drie gebieden. De met mutant gevuld besmette gronden, de Undercity, en de lucht stad Esperanza. Je kunt met drie verschillende karakters spelen, elk met een eigen speelstijl en kenmerkende wapens. Benieuwd naar hoe de game er uitziet? Hieronder een trailer van vorig jaar die je een goed beeld geeft.

Heb jij het spel al in de gaten gehouden? Ga je voor digitale download of ga je een fysiek exemplaar kopen? Laat het hieronder weten.