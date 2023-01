Rhythm Sprout krijgt releasedatum + nieuwe trailer

Groentes, snoep en heel veel muziek. Wat wil je nog meer?

De definitieve releasedatum is vrijgegeven voor Rhythm Sprout, een “Rhythm action game”. De game werd begin afgelopen jaar aangekondigd en kreeg uiteindelijk een releasedatum van begin dit jaar. dankzij uitgever tinyBuild en ontwikkelaar Surt is het nu duidelijk wanneer dat zal zijn: de game is vanaf 1 februari te downloaden in de Switch eShop. Om deze aankondiging te vieren is er tevens een nieuwe trailer online gezet. Die trailer kun je hieronder bekijken.

In Rhythm Sprout ga je op reis met een dappere ui op een avontuurlijke maar vreemde quest om King Sugar Daddy te stoppen. Zijn snoep leger staat namelijk op het punt om het machtige groente koningrijk aan te vallen. Help prinses bloemkool haar krachten terug te krijgen door op reis te gaan in dit vreemde land. Dodge, val aan en versla je suikerige vijanden op de maat van de originele soudtrack, met muziek bestaande uit genres als disco, K-pop, lo-fi, EMD, metal en nog veel meer.