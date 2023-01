[Review] Melatonin – Een ritmespel dat je meeneemt naar dromenland

Pastelkleuren + lo-fi muziek is een perfecte combinatie!

Als er één soort genre game is waar ik enorm blij van word, zijn het wel ritmespellen. Je kan dan ook wel begrijpen dat ik vorig jaar in mei bij de aankondiging van Melatonin erg enthousiast werd. Inmiddels is de game al een paar weken uit en in de tussentijd heb ik deze titel uitgebreid gespeeld en uiteraard getest voor jullie. Of Melatonin een spel is die je zeker in je bezit moet hebben of er eentje is waarvan je in slaap valt, dat lees je in deze review.

Slaap lekker

Hoewel ik het ook niet verwacht had, heeft Melatonin jammer genoeg niet echt een verhaal wat het de speler wil vertellen. Ondanks dat is er toch wel iets waardoor alles een stukje beter begrijpt. In dit ritmespel volg je namelijk een jongen die elke avond thuis op zijn bank in slaap valt. Dit gebeurt elke nacht alsmaar weer door middel van een korte cutscene. Net zoals vele van ons droomt ook dit personage iedere nacht en daarom volg je dus zijn dromen. Elke keer als hij slaapt, kun je kiezen uit een droom en gaat het level vervolgens beginnen.

Ik wil graag dromen over…

De besturing in dit ritmespel is vrij simpel en daardoor niet al te moeilijk om te leren. Je hoeft in Melatonin namelijk alleen maar de A-knop en de linker- en rechterschouderknop te gebruiken. Per level, wat ook wel een droom genoemd wordt, verschilt het welke knop of knoppen je moet gebruiken. Om er even in te komen heeft deze game heel handig een oefenlevel. Deze is uiteraard veel makkelijker dan het echte level en is er dus echt even om de basis van die droom te leren.

Ik vind trouwens dat de moeilijkheidsgraad in deze game perfect gebalanceerd is. Er zijn namelijk drie verschillende varianten per level aanwezig. Zoals ik net al zei begin je met een oefenlevel, ga je daarna door met het scorelevel en als je die goed weet te behalen, ontgrendel je een moeilijk level. Echter gebeurt dit niet als je regelmatig te vroeg, te laat of mis geklikt hebt. Dan zul je het level namelijk opnieuw moeten proberen, voordat je naar de volgende variant van die droom mag gaan.

Bovendien is er als kers op de taart nog de optie om zelf een volledig level te bewerken. Hoewel het niet mogelijk is om zelf remixes te maken, zal je hoe dan ook wel even bezig zijn met het maken van jouw eigen droom. Je kunt hier namelijk stap voor stap kiezen welke actie je wilt gebruiken. Een best wel groot nadeel hieraan is dat je deze zelfgecreëerde levels niet online kunt delen. Als je dit wel kon doen, had de titel nog zoveel beter geweest dan dat het nu al is. Deze dromen kun je dus alleen laten spelen door je familie, vrienden en/of kennissen.

De droom die over daten gaat vond ik persoonlijk erg leuk! Dit level is niet per se erg lastig, maar het heeft een bepaald element dat het nét een stukje uitdagender maakt. Bovendien was het deuntje dat je hoort erg aanstekelijk. Ook vond ik de droom over verlangens erg vermakelijk om te spelen vanwege het thema. In dit level moet je namelijk dingen uit een grijpautomaat grijpen en dat natuurlijk op de maat van de muziek. In het begin moest ik even inkomen, maar uiteindelijk genoot ik superveel van deze droom.

Elke wereld heeft in totaal vijf levels die bestaan uit vier nieuwe liedjes en één remix. Een remix houdt in dat alle liedjes van die wereld door elkaar gehusseld worden. Ik heb even getwijfeld of ik het allerlaatste level van Melatonin wilde bespreken, maar ik heb toch besloten om dat te doen. Dit level was letterlijk een droom voor mij die uitkwam omdat alle liedjes hier in één remix voorbijkomen. Ik hoopte er stiekem al een beetje op dat dit zou gebeuren en ja hoor!

Het laatste level gaf mij zo’n voldaan gevoel, omdat je alles van het begin tot het eind weer voorbij ziet komen. Als klapstuk had dit level van mij toch wel een stukje moeilijk gemogen. Ondanks dat het absoluut niet makkelijk gaat zijn om dit level perfect te halen, lukte het mij wel in één keer om het level “prima” uit te spelen en de credits te zien.

Alle dromen zijn perfect

Hoewel het niet heel lang duurt voordat je alle oefenlevels, scorelevels en de moeilijke levels in Melatonin hebt voltooid, zijn er gelukkig nog wel achievements die je kunt behalen. Nadat ik alle levels, binnen vier uur, had uitgespeeld, had ik al zeven van de 14 beschikbare missies voltooid. De doelen die voor mij nog openstaan zijn absoluut haalbaar. Zo moet ik bijvoorbeeld de uitleg nog perfect spelen, waar ik me stiekem wel een beetje voor schaam dat ik dat nog niet heb gedaan, en alle sterren verzamelen wat je doet door de scorelevels bijna perfect uit te spelen. De moeilijkste achievement, die ik nog niet gehaald heb, is alle levels perfect uitspelen. Hierbij mag je geen enkele fout maken, wat dus een enorme uitdaging is. Toch wil ik dit zeker vol goede moed gaan proberen, omdat ik maar geen genoeg kan krijgen van deze game.

Een combinatie van pastelkleuren en lo-fi muziek

Eerlijk gezegd ben ik niet echt het type dat graag in de avond gamet. Toch kun je dit ritmespel prima nog voor het slapen gaan spelen. Dat komt mede door de lo-fi muziek die erg rustig en prettig is om naar te luisteren. Ook het visuele aspect vraagt niet heel veel van je ogen, maar dat is absoluut geen probleem. Het handgetekende uiterlijk bestaat uit allemaal pastelkleuren. Dat zorgt er voor dat alles lekker rustig is om naar te kijken.

Het contrast is trouwens wel aanpasbaar waardoor je de kleuren altijd nog feller en voller kunt maken. Hoewel de game er dan nog steeds heel mooi uitziet, haalt dit voor mij een beetje de sfeer van Melatonin weg. De lichte en subtiele kleuren zijn namelijk best fijn, aangezien je wel vrij snel na moet denken op welke knoppen je moet drukken. Deze combinatie van het prettige uiterlijk en rustige lo-fi muziek is verrassend fijn.

Aangezien ik al druk bezig ben geweest om bepaalde levels perfect te halen, heb ik sommige liedjes al meerdere keren gehoord. Inmiddels zitten deze deuntjes vast in m’n hoofd en daaruit blijkt wel dat de muziek goed in elkaar zit. Het enige nadeel is dan wel weer dat je in de avond minder makkelijk in slaap valt omdat je de liedjes niet uit je hoofd krijgt, maar als dat het ergste is…

Conclusie

Laat ik beginnen met zeggen dat ik in tijden niet zo’n ontzettend fijne game gespeeld heb. Het klinkt misschien raar, omdat je bij een ritmespel als deze toch wel na moet denken, maar Melatonin bracht mij gewoon tot rust. Dit komt mede door het uiterlijk, maar natuurlijk ook door de geweldige rustige muziek. Ik heb op de website van ontwikkelaar en uitgever Half asleep al gezien dat ze bezig zijn met een nieuw spel genaamd Block Party. Ondanks dat er nog niks over bekend is, kijk ik nu al naar het spel uit nu. Vooral omdat ze met Melatonin echt een prachtige titel hebben neergezet.

Voor €14,99 krijg je 21 levels die je kunt spelen en daarbovenop een geweldige ervaring. Als je van ritmespellen houdt, is Melatonin zeker een game die op je verlanglijstje mag komen te staan. Onthoud dan wel dat je online geen zelfgemaakte creaties van andere spelers kan spelen.

+ Ik kan maar geen genoeg krijgen van dit ritmespel

+ De achievements zijn welkom

+ Audiovisueel erg prettig

– Zelfgemaakte levels kunnen niet gedeeld worden met de wereld

DN-Score: 8,2