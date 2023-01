Puzzle Bobble Everybubble krijgt Space Invaders spelmodus

Vecht met maximaal 4 mensen tegen de oeroude aliens uit Space Invaders!

Game-ontwikkelaar Taito heeft vandaag middels een uitgebreide gameplay-video gedeeld dat hun nieuwste game Puzzle Bobble Everybubble een spelmodus gaat bevatten gebaseerd op Space Invaders. De ontwikkelaar wil hiermee de 45ste verjaardag van deze iconische arcade-game vieren. Deze modus, genaamd: Puzzle Bobble vs. Space Invaders, zal speelbaar zijn met wel vier mensen tegelijk en hierin maak je middels magische bubbels korte metten met deze oeroude retro vijanden.

In de video die hieronder is te bekijken kun je zien dat de dinosaurussen geen beschikking hebben over hun bubbel lanceermachine. Dit komt omdat je net als in Space Invader enkel vooruit kan schieten. Weerkaatsende baltrucjes via de muren zitten er in deze modus dus niet in.

Puzzle Bobble Everybubble verschijnt ergens in de lente op de Switch. Ben jij van plan om dit voorjaar aan de slag te gaan met Puzzle Bobble Everybubble? Laat het ons vooral weten in de reacties!