OOPS Pokémon deelt een filmpje met flink wat gescheld

De Pokémon TikTok heeft voor een collectieve shocked Pikachu gezorgd.

Pokémon is natuurlijk één van de kindvriendelijkste bedrijven van de wereld en miljoenen mensen over de wereld genieten daar van. Met af en toe een verborgen grap die gericht is op volwassenen in de games hoor je ze eigenlijk nooit grof zijn. Nu is er op TikTok echter wat fout gegaan bij het bedrijf.

In een nu verwijderd filmpje, maar het internet is het internet niet zonder back-up, wordt er nogal flink gescholden. Het is op zich waarschijnlijk dat er wat mis is gegaan vanwege dat het het Japanse account was met Engelse tekst in de muziek. Waar het nummer toch wel vrolijk klinkt en gebaseerd is op ‘If you’re happy and you know it’, was dit een toch wat andere versie.

Het filmpje kun je eventueel nog terug zien in de onderstaande Tweet.

Interesting choice of audio on the official Pokémon TikTok page… pic.twitter.com/NYowKts3cj — Josh Withey ❀ (@josh_withey) January 13, 2023