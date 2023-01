Neem deel aan epische samoeraigevechten in Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Strijd tegen 99 andere spelers online in een Kirby-samoeraigevecht!

De marketingcampagne van Kirby’s Return to Dream Land Deluxe draait inmiddels op volle toeren. Eerder deze week konden we al melden dat de kopieerkrachten Zand en Festival hun opwachting zullen maken in de game. Vandaag is Nintendo met het nieuws naar buiten gekomen dat je aan epische Kirby-samoeraigevechten kan deelnemen. Misschien vraag je je af waarom het episch genoemd wordt, dat is omdat je het online speelt tegen 99 andere spelers. Dat betekent een helse strijd waarin je probeert de score van de andere spelers te overtreffen.

Trek je zwaard en maak je klaar voor een episch Kirby-samoeraigevecht! In #KirbysReturnToDreamLandDeluxe kun je online de strijd aangaan met 99 spelers van over de hele wereld door te proberen hun score te overtreffen! pic.twitter.com/GQe94i8MbB — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 13, 2023

Naast het Kirby-samoeraigevecht zijn er nog vele andere minigames. Nintendo maakte gisteren bekend dat je deze minigames kan vinden in het attractiepark dat Magolor gaat openen. Deze minigames zijn een aantal bekende, maar nieuwe zullen er ook tussenzitten. De komende tijd zullen er vast nog wat onthullingen komen over wat er allemaal te beleven valt in het pretpark. In elk geval belooft het plezier voor tot vier spelers.

Magolor heeft een verrassing voor je! Hij opent een attractiepark in #KirbysReturnToDreamLandDeluxe. Kom langs bij Magisch Magoland en ontdek nieuwe en terugkerende minigames voor tot wel vier spelers, waaronder Afvalslag en Magolors zoekboeken! pic.twitter.com/zDPi59v78F — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 12, 2023

In Kirby’s Return to Dream Land Deluxe moet jij als Kirby Magolor helpen zodat hij kan terugkeren naar zijn eigen planeet. Naast onder andere zwaard en zweep als kopieerkracht verschijnt voor het eerst de mecha. Als mecha kan je van op een afstand vijanden neerschieten of van dichtbij ze neerslaan met jouw ijzersterke vuisten. Daarbij is het mogelijk om dit spel met tot vier spelers in lokale coöp te spelen. Naast dit avontuur bevat deze game ook een grote collectie aan minigames, met onder andere als nieuwe minigame Magolors zoekboeken of als oude bekende samoerai-Kirby. Ook deze minigames zijn net als het avontuur zelf speelbaar met 1 tot 4 spelers.

