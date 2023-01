Maak kennis met Merrin uit Fire Emblem Engage

Een koninklijke en elegante soldaat die stijl nastreeft.

Fire Emblem Engage is nog maar een week van ons verwijderd en de eerste geluiden van deze nieuwe turnbased strategy game zijn erg positief. Zo maakte de game ook op onze eigen Jorden een geweldige eerste indruk. Nu de release van de game steeds dichterbij komt worden er ook meer details over de game gedeeld. Het Japanse Fire Emblem-account heeft vandaag bijvoorbeeld een nieuwe trailer van het spel vrijgegeven.

In deze trailer, die je hieronder kunt bekijken, staat het personage Merrin centraal. Merrin is een koninklijke soldaat, die elegant is en stijl nastreeft. Ze begint het spel met de zogenaamde Wolf knife-klasse. Dit is een eenheid die snelle wolven door het slagveld rijdt. Deze wolven gebruiken messen en brengen chaos in de vijandelijke linies.

Kun jij ook niet wachten op de release van Fire Emblem Engage op 20 januari? Laat het ons vooral weten in de reacties!