Gameplaybeelden Lone Ruin

Benieuwd hoe de game eruit ziet op de Switch?

Lone Ruin verscheen gisteren op de Nintendo Switch. In deze roguelike twin stick shooter verken je een oude magische stad, op zoek naar de magie die zich daarin bevind. De game verscheen p[ een aantal verschillende platformen, dus voor wie benieuwd is hoe de Switch versie draait hebben we goed nieuws. Youtubekanaal Handheld Players heeft namelijk een video online gezet met zo’n 20 minuten aan gameplaybeelden. Deze beelden kun je hieronder bekijken.

De focus van Lone Ruin ligt op de herspeelbaarheid. Jij speelt een ontdekkingsreiziger op zoek naar een mysterieuze oude kracht, welke magiërs uit oude tijden gebruikten om zichzelf te transformeren en krachten te geven. Kies de magie die het best bij je speelstijl past en upgrade deze met de vele opties die je zult tegenkomen terwijl je dieper in de Lone Ruin duikt. En is zelfs dat te makkelijk voor je? In Survival mode kun je het opnemen tegen waves of vijanden, maar pas op, want hier zit wel een timer op. Hoe lang kun jij het overleven?