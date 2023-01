Ubisoft annuleert 3 onaangekondigde games

Geeft aan dat o.a. Mario + Rabbids: Sparks of Hope niet zo goed presteerde als verwacht

Ubisoft heeft een update gegeven omtrent hun financiën en geeft hierin aan 3 onaangekondigde games te annuleren. Dit moet het bedrijf financieel weer iets sterker maken. Het is opvallend, aangezien Ubisoft in juli ook al 4 games heeft geannuleerd.

Hoewel het niet duidelijk is dat het om titels voor de Nintendo Switch gaat, noemt Ubisoft-eindbaas Yves Guillemot specifiek Mario + Rabbids: Sparks of Hope in zijn statement. De game presteerde, vooral tijdens de belangrijke feestdagenperiode, niet zo goed als verwacht. Ook Just Dance 2023 blijkt ondermaats te verkopen.

Yves Guillemot in zakelijke taal:

We zijn duidelijk teleurgesteld in de recent behaalde resultaten. De dynamiek in de markt is gecontrasteerd, omdat de industrie het moet hebben van mega-merken en doorlopende live-games, terwijl de economie slechter wordt en de consument minder uitgeeft. Ondanks de hoge cijfers en positieve ontvangst van gamers, zijn we verrast door het slecht presteren van Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Vooral tijdens de laatste weken van 2022 en het begin van januari. Ook Just Dance 2023 verkoopt niet als verwacht. Yves Guillemot

De CEO van Ubisoft vertelt verder dat hij de toekomst positief benadert en dat Ubisoft gezonde franchises heeft. Aangezien games als Rainbow Six: Siege en Assassin’s Creed wel goed presteren, is het nu nog onduidelijk wat de gevolgen gaan zijn voor Nintendo. Het is ook interessant dat de langverwachte piratengame Skull & Bones in dezelfde statement voor een vijfde keer is vertraagd. Deze game staat echter niet gepland voor de Nintendo Switch.

In onze review gaven we Mario + Rabbids: Sparks of Hope een welverdiende 9,0. Just Dance 2023 is positief door ons ontvangen met een 7,7. Heb jij deze games in huis gehaald? Laat het ons weten in de comments.