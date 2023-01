Survival Horror Trenches aangekondigd voor de Switch

Een horror game te midden de loopgraven van WW1.

Uitgever Ratalaika Games en ontwikkelaar Steelkrill Studio hebben aangekondigd dat hun survival horror titel Trenches ook naar de Switch komt. Dat niet alleen, lang hoeven we er niet op te wachten. De titel komt namelijk 20 janurai al naar de Switch. Benieuwd naar waar de game precies over gaat? Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

Het verhaal van Trenches speelt zich af tijdens de eerste wereldoorlog. De ontwikkelaars zeggen geïnspireerd te zijn na het kijken van vele documentaires over deze periode, en de imposante film 1917. Er wordt vaak vergeten hoe alles vernietigend en wreed de eerste wereld oorlog was, iets waar de nodige inspiratie uit is gehaald om tot dit horror verhaal te komen. Jij speelt een soldaat die na een explosie wakker wordt en de wereld om zich heen in vlammen ziet. Hij vind in zijn zak een foto van zijn familie, en weet dat hij alles op alles moet zetten om te overleven.