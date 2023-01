Sailing Era zeilt binnenkort naar de Nintendo Switch

Waar zeil jij deze zomer naartoe?

Zou jij het liefst de hele wereld willen rondvaren zonder ergens over na te hoeven denken? Of zoek je juist naar actie en wil je nieuwe gebieden ontdekken of de liefde van je leven ontmoeten? Het kan allemaal in Sailing Era, de zeilsimulatie RPG-game.

Trossen los en zeilen maar

In Sailing Era bepaal jij wat je wilt doen. Je kunt er met je vloot op uit trekken, piraten bevechten of op het land nieuwe culturen verkennen. De keuze is aan jou. De game speelt zich af tussen de 15e en 17e eeuw, waardoor het een perfecte periode is om nieuwe gebieden te ontdekken (ontdekkingsreizigers enzovoorts).

Naast al het varen op zee, is het ook mogelijk om handel te drijven en zelfs in sommige gebieden aan land te gaan. Er zijn 200 havens om bij aan te meren. Bij een haven is het mogelijk om allerlei specerijen te verhandelen of een investering te doen in je schip of bemanning. Het is daarnaast ook mogelijk en handig om samenwerkingen aan te gaan met anderen. Denk aan beruchte piraten of beroemde kapiteins.

Kortom, er is genoeg te beleven in Sailing Era. De game is nu al beschikbaar op Steam en de Epic Games Store, maar zal in de zomer ook naar de Nintendo Switch komen. Bekijk de trailer hieronder en laat ons weten of jij uitkijkt naar deze game!