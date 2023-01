Race vanavond met ons mee tijdens de livestream!

Vanavond om 20:00 is het tijd voor een livestream met de community!

We hadden recent al een mooie prijsvraag rond goede game-voornemens. Nou, wij hebben ook een aantal goede voornemens om Daily Nintendo nog gezelliger te maken voor iedereen. We starten het nieuwe jaar daarom gelijk goed met een livestream. In deze livestream, gehost door Mike, spelen we samen met de community een game. Voor deze keer hebben we gekozen voor Mario Kart 8 Deluxe en zullen we een klein toernooitje houden. Een fysieke prijs valt er niet te winnen, maar dat betekent niet dat degene met het hoogste aantal punten niets wint. Degene die aan het eind van de livestream het meeste aantal punten heeft verdient krijgt de wisseltrofee in de vorm van een unieke Discord-rol. Door het te gekke kleurtje zal iedereen op Discord kunnen herkennen dat jij een ware Mario Kart-pro bent.

De livestream vindt aanstaande donderdag, 12 januari 2023, vanaf 20:00 uur plaats op ons YouTube- en Twitch-kanaal. Het toernooi zelf start pas om 20:15 uur, zodat iedereen de tijd heeft om alles gereed te maken om mee te racen. Voor het toernooi start, zal je in de stream de code vinden die je in Mario Kart 8 Deluxe moet invoeren om mee te doen. Natuurlijk zouden wij het gezellig vinden als je meepraat in de Discord, via berichten of voice. Mocht je nog geen lid zijn van onze Discord-server, klik dan hier.

Zien wij jou vanavond tijdens onze livestream? Doe je dan ook mee? Laat het ons weten in de reacties!