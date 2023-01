Probeer UNO gratis met Games op Proef

Van 19 tot en met 26 januari gratis speelbaar voor leden van NSO.

Het is alweer tijd voor de eerste Games op Proef van 2023. Afgelopen jaar hebben Nintendo Switch Online-leden vele games tijdelijk gratis kunnen testen. Wie weet heb jij zelf ook op deze manier een aantal pareltjes ontdekt. Nintendo trapt met het kaartspel UNO het nieuwe jaar af. Deze game is van 19 januari om 10:00 uur tot 26 januari om 23:59 uur gratis speelbaar als onderdeel van Games op Proef. In de tussentijd kan je alvast de game downloaden vanuit de Nintendo eShop, zodat je onmiddellijk kan spelen wanneer de periode ingaat. Wel is een Nintendo Switch Online-lidmaatschap verplicht om hier gebruik van te kunnen maken.

UNO is een welbekend kaartspel, maar veel mensen zullen niet weten dat er ook een Switch-versie van bestaat. In deze Swtch-versie kan je UNO spelen zoals je gewend bent met de klassieke regels. Daarnaast heb je ook de optie om regels aan te passen en het zo een stuk interessanter te maken. De game is zowel lokaal als online speelbaar met meerdere spelers. De game kost normaal €9,99 in de Nintendo eShop.

Voor iedereen die graag afbeeldingsstukjes koopt met platina punten om profielafbeeldingen te maken, heeft Nintendo een extraatje in petto. Door UNO in het kader van Games op Proef op te starten verdien je 100 platina punten. Dat zijn een hele hoop punten waar je dan weer wat van kan kopen. Naast de punten inwisselen voor afbeeldingsstukjes kan je ze ook voor fysieke voorwerpen op de My Nintendo Store inwisselen.

Ga jij UNO testen nu het onderdeel gaat zijn van Games op Proef? Laat het ons weten in de reacties!