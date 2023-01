Pokémon viert ruim 1000 Pokémon met een video

Gotta Catch 'em All!!

The Pokémon Company heeft een video op hun Youtube-kanaal gepost om een wel heel speciaal moment te vieren. Pokémon Scarlet en Pokémon Violet heeft de hoeveelheid te vangen monsters officieel over de 1000 getild!

In de bijna 9-minuten-durende video lopen we één voor één alle 1008 Pokémon af, met uiteraard wat extra aandacht voor Gholdengo. Want natuurlijk moest de duizendste volledig uit goud bestaan.

Bekijk de video hieronder, maar pas op! Als jij de games Pokémon Scarlet en Violet nog niet hebt uitgespeeld, dan zie je spoilers! Wees gewaarschuwd.

Het heeft ruim 25 jaar geduurd, maar het magische getal is eindelijk voorbij. The Pokémon Company is echter nog lang niet klaar. In de video wordt de nadruk gelegd op ‘Count’: 1008 Pokémon and counting! En wij kunnen in ieder geval niet wachten om de volgende 1008 te gaan ontdekken.

Wie is jouw favoriet? Laat het ons weten in de comments!