Noibat Community Day aangekondigd

Ga op jacht naar de zeldzame shiny vleermuis.

De volgende Pokémon Go Community Day is bekendgemaakt. Op zondag 5 februari staat de zeldzame kleine vleermuis Noibat in de spotlight, wat betekent dat je hem overal tegenkomt. Je hebt tussen 14:00 en 17:00 een verhoogde kans om hem te vinden en een extra kans op een shiny. Evolueer je Noibat tijdens dit evenement, dan leert Noivern de unieke Charge Attack Boomburst. Beide Pokémon zijn onderdeel van Pokémon Scarlet & Violet op de Nintendo Switch. Wanneer de games eindelijk ondersteuning krijgen voor Pokémon Home, kan je de beestjes via Pokémon Go naar de Switch-games sturen. Daarnaast het mogelijk om voor 1 euro de Community Day pass te kopen. Deze pass geeft een aantal speciale quests met handige items als beloning.

Alle bonussen voor de Noibat Community Day in een handig lijstje:

Tussen 14:00 en 17:00 hogere spawnrate voor Noibat

Drie dubbele stardust en candy als je een Pokémon vangt

Lures en incense die je gebruikt tijdens het evenement blijven drie uur lang actief

Je ontvangt Dubbele candy als je Pokémon vangt en hebt extra kans om candy XL te krijgen

Een extra special trade waardoor je de gehele zondag twee shinies of legendaries kan ruilen en kost het 50% minder stardust

In de afbeelding hieronder vind je een volledig overzicht van het gehele evenement. Ook is sinds kort Kecleon te vangen in Pokémon Go. Klik hier om te lezen hoe je de kameleon kan vinden. Daarnaast is op dit moment het Twinkeling Fantasy event aan de gang. Klik hier voor meer informatie.

Ben jij nog actief in Pokémon Go en zoek je nieuwe vrienden? Plaats je friendcode onder dit bericht!