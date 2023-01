Return to Monkey Island krijgt fysieke editie

Welke editie verover jij?

De Monkey Island serie zijn spellen die een deel misschien heeft gespeeld, maar sowieso bijna iedereen wel eens van heeft gehoord. Return to Monkey Island is het laatste deel in de reeks en bleek erg populair. Zo populair zelfs dat Limited Run Games het spel fysiek gaat uitbrengen!

Also available: the Return to Monkey Island CollectARR's Edition, featuring a scrapbook, a golden key unique to each platform & MORE.



Collector's Edition available on Switch, PS5, Xbox & PC starting 1/20. Learn More + Wishlist: https://t.co/NJ1lTY7IPq pic.twitter.com/o1hBdsntZu — Limited Run Games (@LimitedRunGames) January 10, 2023

Het spel kun je voor de Switch in twee versies kopen. De standaard editie is zonder extra’s en is simpelweg het spel + het hoesje. Je hebt ook de Collector’s Edition (of de CollectARR’s Edition) met daarin meerdere schatten waaronder een plakboek, stressbal, unieke gouden sleutel, pin, poster en meer.



Als laatste is er ook de Anthology Upgrade Kit. Dit is niet het spel voor de Switch maar meer een homage naar de klassieke tijden van Monkey Island. Zo zit er een floppy disk uitziende USB in met daarop de game, unieke sleutel en een hoes om de hele reeks in te bewaren.

De verschillende edities kosten natuurlijk ook verschillende prijzen. De standaard editie kost $34,99, de CollectARR’s Editie $89,99, en de Anthology Upgrade Kit $59,99. Pre-orders beginnen op 20 januari en eindigen op 5 maart. Wacht dus niet te lang mocht je twijfelen.

Ga jij een fysieke versie halen of was het spel digitaal wel genoeg voor je? Wat vind je van het spel, of ben je misschien groot fan van de reeks? Laat het hieronder weten.