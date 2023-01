Persona 5 Royal update fixt twee opvallende problemen

Geen dim scherm meer!

Sinds oktober 2022 kunnen we op de Switch genieten van deze geweldige RPG van Atlus. Het spel is jaren geleden al uitgekomen op de Playstation, en sinds vorig jaar ook op de andere platformen te verkrijgen. Het spel wordt goed onderhouden en ge-update, zo ook nu. Patch 1.02 is een erg kleine lijst van fixes, maar wel meteen twee belangrijke.

De update lost twee problemen op. Als eerste heb je nu geen last meer van het feit dat je scherm dimmer wordt terwijl je speelt. De tweede fix heeft te maken met netwerk problemen die soms de kop opsteken.

Had jij last van deze bugs of totaal niet meegekregen? Ben je overigens benieuwd of het spel wat voor je is dan kun je hier onze uitgebreide review lezen. Heb je Persona 5 Royal al gespeeld? Deel je ervaringen hieronder.