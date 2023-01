Kopieerkrachten Zand en Festival zitten in Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Er is een gloednieuwe kopieerkracht gesignaleerd!

Afgelopen september werd er een nieuwe uitgave van Kirby’s Return to Dream Land aangekondigd. In Europa kenden wij de Wii-titel onder de naam Kirby’s Adventure Wii. Lang duurt het niet voor Switch-bezitters met Kirby’s Return to Dream Land Deluxe aan de slag kunnen. Vanaf 24 februari is het zover en komt de game uit op Nintendo’s hybride console. In onderstaand Twitter-bericht verklapt Nintendo Nederland dat zowel kopieerkracht Zand als Festival terugkeren. Festival zagen we al eerder in Kirby Star Allies. Deze kracht is eenmalig bruikbaar wanneer je hem in bezit hebt. Samen met Kirby’s vrienden wordt er dan gedanst en dat richt enorme schade toe aan vijanden. De kopieerkracht Zand is gloednieuw. Door die kracht te gebruiken maakt Kirby van alles met zand om vijanden te verslaan. Al met al een mooie toevoeging aan de uitgebreide catalogus aan kopieerkrachten.

De kopieerkracht Festival uit Kirby Star Allies keert ook terug! pic.twitter.com/11ZMOAmlyj — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 11, 2023

In Kirby’s Return to Dream Land Deluxe moet jij als Kirby Magolor helpen zodat hij kan terugkeren naar zijn eigen planeet. Naast onder andere zwaard en zweep als kopieerkracht verschijnt voor het eerst de mecha. Als mecha kan je van op een afstand vijanden neerschieten of van dichtbij ze neerslaan met jouw ijzersterke vuisten. Daarbij is het mogelijk om dit spel met tot vier spelers in lokale coöp te spelen. Naast dit avontuur bevat deze game ook een grote collectie aan minigames, met onder andere als nieuwe minigame Magolors zoekboeken of als oude bekende samoerai-Kirby. Ook deze minigames zijn net als het avontuur zelf speelbaar met 1 tot 4 spelers.

Heb jij Kirby Star Allies en Kirby en de Vergeten Wereld gespeeld op de Switch? Ga je ook voor Kirby’s Return to Dream Land Deluxe? Laat het ons weten in de reacties!