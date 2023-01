Grote patch uitgekomen voor Bayonetta 3

Lost bugs op en verlaagt de moeilijkheidsgraad.

Platinum Games heeft eind vorig jaar de wereld verblijd met Bayonetta 3. Niet voor niets gaf onze Jorden de game een 9,5 in zijn review. Maar ondanks de bijna behaalde perfectie, vond Platinum Games dat er nog best wat verbeterd kon worden. Daarom hebben zij een grote patch uitgebracht die de game naar een nog hoger niveau moet tillen.

De volledige patch-lijst is te zien op de site van Nintendo en op Nintendo Life. In het kort komt het vooral neer op de volgende punten:

Viola’s tijd om te blocken en om Witch Time te activeren is vergroot

Verschillende combo’s, inputs en summons van Viola zijn makkelijker te gebruiken

Verschillende Niflheim-uitdagingen hebben extra tijd of levens gekregen

Het verkrijgen van Tricolored Keys is gemakkelijker gemaakt

Je hebt meer tijd voor Golom Treasure Chests

De slechte camera in sommige Golem-uitdagingen is verbeterd

Een groot aantal bugs is geplet

Mocht jij dus moeite hebben met het uitspelen van Bayonetta 3, dan ziet het er dus naar uit dat updaten naar versie 1.2.0 je tijd waard is. Laat ons in de comments vooral even weten of de update een groot verschil heeft gemaakt voor je!