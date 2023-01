Durf jij vanaf vandaag Children of Silentown te spelen op de Nintendo Switch?

Ga mee met Lucy en haar vriendinnen in dit obscure, handgetekende avontuur!

Vorig jaar werd er in eind november door ontwikkelaars Elf Games en Luna2 Studio en uitgever Daedalic Entertainment aangekondigd dat Children of Silentown naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Het plan was om het point-and-click-avonturenspel op 11 januari uit te brengen, en dat is gelukt! Vanaf vandaag is de game namelijk te spelen op de Nintendo Switch. Om dat te vieren is er een releasetrailer online gezet. Als je deze graag wilt zien, bekijk dan onderstaande video. De titel gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank en de Nintendo eShop geeft aan dat je 1,9 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig hebt om het spel te downloaden.

Children of Silentown is een donker handgetekend point-and-click-avontuur. In game volg je het verhaal van Lucy, een meisje dat opgroeit in een dorp diep in een bos waar allerlei monsters wonen. Overdag speelt ze met haar vrienden of helpt ze haar moeder, maar ’s nachts is er iets anders aan de hand. Dan wordt ze geteisterd door verschrikkelijke nachtmerries, vergezeld door de akelige geluiden die uit de richting van het bos komen. Ze weet dat het donker gevaarlijk is en ze beter nooit het bos in kan gaan. Maar natuurlijk gebeurd er iets waardoor ze geen keus heeft dit bos en haar eigen angsten onder ogen te zien.

In het point-and-click-avonturenspel ga je opzoek naar aanwijzingen in, hoe kan het ook anders, Silentown. Tijdens het verhaal heb je interactie met vele verschillende eigenzinnige personages en dieren, maar wees vooral aardig want anders verdwijnen ze. Bovendien speel je minigames met de andere dorpskinderen en los je vreemde, maar originele puzzels op. Tevens speelt muziek een grote hoofdrol in deze game want de zang van Lucy kan haar in tijden van nood gelukkig altijd helpen. Wel zo handig toch?