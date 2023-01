Shop nu alles van Nintendo op één plek in de My Nintendo Store

Nintendo Nederland heeft heel handig een video geplaatst zodat je alles kan komen te weten over de My Nintendo Store!

Als je het nieuws bij ons op de website in de gaten houdt kunnen we er vast wel van uitgaan dat jij één of meerdere Nintendo consoles met spellen in huis hebt. In welke winkel of webshop jij deze allemaal hebt gekocht maakt natuurlijk niet uit, maar wist je dat jij ook van alles kan kopen op de officiële My Nintendo Store? Hier valt van alles te vinden zoals consoles, games, merchandise, accessoires en nog veel meer (en dat op één plek!). Een cadeau voor jezelf of een ander uitzoeken was dus nog nooit zo makkelijk. Of je nou opzoek bent naar jouw favoriete Amiibo of een extra setje Joy-Con nodig hebt, je vindt het allemaal op de My Nintendo Store.

Op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland is vandaag een video geplaatst waarin dit en meer allemaal te zien is in een korte video. Mocht je deze graag willen zien, bekijk dan onderstaande video.

Heb jij wel eens iets leuks gekocht via de My Nintendo Store? Laat het ons in de reacties weten, wij zijn erg benieuwd!