Op zoek naar games die uitkomen in 2023?

Voor welke game ga jij?

Er zijn veel plekken waar je op zoek kunt naar nieuwe games voor de Nintendo Switch. Misschien loop je nog wel eens in de zoveel tijd binnen bij jouw lokale gamezaak of houd je uiteraard onze website dagelijks in de gaten. Nintendo komt nu zelf ook met een overzicht voor 2023.

Naar welke game kijk jij uit?

We hoeven niet lang te wachten op Fire Emblem Engage bijvoorbeeld. Wij waren al laaiend enthousiast in onze preview en kunnen niet wachten tot de game op 20 januari uitkomt. Al verschijnen Octopath Traveler II en Kirby’s Return to Dream Land Deluxe alweer een maand later op 24 februari. Er is de komende maanden genoeg te beleven op de Nintendo Switch. Zelfs als je niet van deze games houdt, blijven er nog ontzettend veel mooie indiegames over die zeker de moeite waard zijn. Op deze speciale pagina vind je een mooie selectie aan titels die in 2023 naar de Nintendo Switch zullen komen.

Natuurlijk mag ik The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom niet vergeten. Noteren jullie 12 mei maar op meerdere plekken, want dan kun je vanaf vandaag weer beginnen aan The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Misschien kun je de game wel in recordtijd uitspelen?

Welke games staan op jouw verlanglijstje?