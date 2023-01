[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 2

Wij zetten wekelijks de releases voor je op een rijtje

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Children of Silentown

Verschijnt op: 11 januari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Children of Silentown is een handgetekend point-and-click avontuur. Je volgt het verhaal van Lucy, een meisje dat opgroeit in een dorp in een bos waar allerlei monsters wonen. Overdag speelt ze met haar vrienden of helpt ze haar moeder, maar ’s nachts is er iets anders aan de hand. Dan wordt ze geteisterd door verschrikkelijke nachtmerries, vergezeld door akelige geluiden die uit de richting van het bos komen. Ze weet dat het donker gevaarlijk is en ze beter nooit het bos in kan gaan. Maar natuurlijk gebeurd er iets waardoor ze geen keus heeft dit bos en haar eigen angsten onder ogen te zien.

Lone Ruin

Verschijnt op: 12 januari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €13,99

Lone Ruin is een roguelike, twin-stick shooter die zich focust op herspeelbaarheid. In de game speel je een ontdekkingsreiziger die op zoek is naar een mysterieuze oude kracht in de ruïnes van een magische stad, gebouwd op een bron van magie. Deze bron werd door vroegere magiërs gebruikt om zichzelf te transformeren en krachten te geven. In het spel vecht je een weg langs verschrikkelijke gedrochten met je eigen magische vaardigheden om uiteindelijk het centrum van de Lone Ruin te bereiken.

Memorrha

Verschijnt op: 13 januari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Memorrha is een first person puzzelgame waarop je op ontdekkingsreis gaat in een verlaten land. Volg de sporen van een mysterieuze cultuur terwijl je achtergelaten artefacten ontdekt en vreemde machines uit hun lange slaap haalt. Los de mysteries van dit vreemde land en hun scheppers op in een diverse en open wereld.

Wat verder verschijnt in de week van 9 tot en met 15 januari:

9 jan. 2023: Scrap Riders – €19,99

9 jan. 2023: Flipped On – €1,99

9 jan. 2023: Warp 7 – €10,00

10 jan. 2023: Lost Dream Stars – €4,99

12 jan. 2023: Japanese Escape Games: The Escape from an Abondoned Schoolhouse – €8,99

12 jan. 2023: Terror of Hemasaurus – €14,99

12 jan. 2023: Suhoshin – €15,99

12 jan. 2023: Breakers Collection – €19,99

12 jan. 2022: Vengeful Guardian: Moonrider – €16,99

12 jan. 2023: Chasing Static – €14,99

12 jan. 2023: Drago Noka – €19,50

12 jan. 2023: Burrow of the Fallen Bear: A Gay Furry Visual Novel – €19,99

12 jan. 2023: Fight of Steel: Infinity Warrior – €12,50

12 jan. 2023: Kids Party Checkers – €6,99

12 jan. 2023: Back to Brother – €4,49

13 jan. 2023: Go Rally – €19,99

13 jan. 2023: NEScape! – €9,59

13 jan. 2022: Pet Shop Snacks Complete Edition – €7,99

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.