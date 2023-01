Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 3,3 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de tweede week van het jaar 2023 een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Chef Life: A Restaurant Simulator, maar liefst 3,3 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, NEScape, maar 28 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Chef Life: A Restaurant Simulator – 3.3GB

A Space for the Unbound – 2.7GB

Scrap Riders – 2.7GB

Back To Brother – 1.5GB

Lost Dream Stars – 1.3GB

Fight of Steel: Infinity Warrior – 1.2GB

Clunky Hero – 1.1GB

The Excavation of Hob’s Barrow – 883MB

Terror of Hemasaurus – 826MB

Minimal Move – 775MB

Legion of Doom – 546MB

Memorrha – 401MB

Gardenia – 373MB

Burrow of the Fallen Bear: A Gay Furry Visual Novel – 347MB

Japanese Escape Games The Abandoned Schoolhouse – 313MB

Escape to the Ocean – 272MB

Drago Noka – 225MB

Smilemo – 180MB

pixelBOT EXTREME – 150MB

Flipped On – 121MB

Sissa’s Path – 79MB

Cannon Dancer – Osman – 40MB

NEScape – 28MB

