NEScape volgende week speelbaar op de Switch

Volgende week is de game zowel speelbaar op de NES als de Switch.

8 Bit Legit brengt volgende week hun spel NEScape naar de Nintendo Switch. Het spel is namelijk gespot in de Nintendo eShop met een releasedatum van 13 januari. Het spel is al een aantal jaar in ontwikkeling en had een Kickstarter-campagne in 2020. Er werd toen bijna $40.000 opgehaald waardoor het spel werd geproduceerd op NES-cartridges. Vanaf volgende week zal het spel dus ook te spelen zijn op Nintendo’s meest recente console. In het spel zal je uit de kamer moeten ontsnappen voor de tijd om is. Lukt het jou om alle hints met elkaar te linken waardoor je kan ontsnappen? Bekijk de trailer hieronder.