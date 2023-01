Gameplaybeelden online gedoken van AlphaLink

Deze week is de game AlphaLink verschenen nadat het spel eerder was uitgesteld. Bekijk hier gameplaybeelden van deze arena shooter.

Deze week is de game AlphaLink verschenen nadat het spel eerder was uitgesteld. Het YouTube-account Nindie Spotlight heeft een video geplaatst met bijna 15 minuten aan gameplaybeelden. In deze arena shooter game kun je vechten in lokale en online battles. Door gevechten te winnen krijg je vaardigheidspunten en Galactic Credits waarmee je nieuwe cosmetica kan verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe type kleding, pistolen, helmen en nog veel meer. Ben je benieuwd wat je kan verwachten van het spel? Bekijk dan de gameplaybeelden hieronder. Het spel kost €15,00 in de Nintendo eShop en is hier te vinden.