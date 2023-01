Wordt PowerWash Simulator deze maand uitgebracht op Switch?

De voldoening van schoonspuiten.

Het afgelopen jaar zat vol met indie-hits, maar geen zoals PowerWash Simulator. Wie had gedacht dat het schoonspuiten van vieze objecten zo bevredigend zou voelen? Het lijkt er nu op dat Nintendo-spelers deze maand al van diezelfde voldoening mogen genieten, volgens Gamatsu en NintendoLife.

Het is geen nieuws dat PowerWash Simulator naar de Nintendo Switch komt. Dat heeft ontwikkelaar FuturLabs in september 2022 al aangegeven via hun blog. Er is ook gelijk een Playstation-versie aangekondigd van de game en het lijkt alsof die laatste partij hun mond voorbij heeft gesproken.

In een inmiddels gewiste Tweet van PlayStation Europe – die dankzij Archive.Today nog steeds te vinden is – staat dat PowerWash Simulator op 30 januari uit moet komen voor PlayStation-consoles. Het lijkt er op dat we mogen aannemen dat de Nintendo Switch-versie tegelijkertijd uitkomt. Het is dus een hoop speculatie, maar we kunnen in ieder geval hopen dat we snel met een hogedrukspuit aan de slag kunnen op de Nintendo Switch.

Hoewel we een zacht, antistatisch doekje meer aanbevelen om je Switch schoon te houden.

Kijk jij uit naar deze release? Laat het ons weten in de comments!