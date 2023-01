Metroidvania Clunky Hero krijgt releasedatum

Een emmer en bezem is alles wat deze held nodig heeft!

Chaosmonger Studio heeft de releasedatum vrijgegeven voor Clunky Hero, een verhaal gedreven metroidvania. De game haalde in 2020 zijn kickstarter, en alhoewel de eerste releasedatum gepland stond voor 2021 kwam de game afgelopen november pas naar de PC. Inmiddels is ook de Switch versie bijna klaar, deze staat namelijk gepland voor 23 januari. Hieronder kun je alvast een trailer bekijken.

Het verhaal van Clunky Hero gaat over Rufus, een simpel persoon met een simpel leven. Hij woont samen met zijn vrouw Brunhilde, een grappige en slimme vrouw die thuis overduidelijk de broek aanheeft. Het leven is simpel in het kleine middeleeuwse dorp waar ze wonen, tot op een dag (geheel per ongeluk) de “Evil One” wakker wordt en zijn handlangers erop stuurt om verschrikkelijke dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld Brunhilde ontvoeren om haar te veranderen in een blonde “duck-faced doll girl”. Er rest Rufus niets anders om een oude emmer in een helm te veranderen, een bezem te pakken en te proberen haar terug te krijgen!