2021: Moon Escape komt naar de Switch

Na recentelijjk een fysieke uitgave op de GameBoy te hebben gehad, zal het spel ook verschijnen op de Switch.

Uitgever Incube8 Games heeft samen met ontwikkelaar Mike Yamato bekendgemaakt dat hun spel 2021: Moon Escape zal verschijnen op de Nintendo Switch. Er is tot zo ver nog geen releasedatum bekend. In het spel woedt er een grote oorlog in de ruimte. In het spel kruip je in de huid van Tars Nunien, een ridder wiens missie het is om de plannen van de vijand veilig naar thuisbasis te brengen. Dat is dus jouw missie in deze avontuurlijke open-world game. De game zal meerdere eindes kennen afhankelijk van jouw keuzes. Recentelijk werd het spel fysiek uitgegeven op de GameBoy, maar zal dus ook de overstap maken naar de digitale winkel van de Nintendo Switch. Bekijk de trailer hieronder.