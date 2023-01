Tamarindos Freaking Dinner onderweg naar de Switch

Het is geen goede dag om pizzabezorger te zijn...

Uitgever Neon Doctrine en ontwikkelaar Celery Emblem hebben aangekondigd dat Tamarindos Freaking Dinner ook naar de Switch komt. De vreemde first-person horror adventure game is het spirituele vervolg op Baobabs Mausoleum, een game die in 2018 op de Switch verscheen. Het is de tweede game uit de “Jacob Jazz Treelogy”, maar wanneer hij zal verschijnen is nog niet bekend. Alleen dat hij uitkomt als “de pizza klaar is.” De trailer kun je in ieder geval alvast hieronder bekijken.

In Tamarindos Freaking Dinner speel jij Macario Macabro, een “exorcist-mite” pizza bezorger. Deze avond brengt alleen nogal wat ongeluk met zich mee wanneer je pizza moet bezorgen bij Tagomago’s Mansion, waar op dat moment een verschrikkelijk diner gepland wordt. De kannibalistische keizerin Erzeweth Wátory of Walpurgis organiseert dit dinertje, maar het blijkt dat de pizza misschien niet eens het hoofdgerecht is… misschien ben jij dat wel! Ontmoet de zeven deelnemers van dit diner en zorgt dat je de tijd die je nog rest goed gebruikt. De game heeft een time-loop achtige mechaniek a la Majora’s Mask, en je hebt één uur en 45 minuten om een manier te vinden om de deelnemers van kant te maken, voordat jij het hoofdgerecht wordt!