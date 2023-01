Sonic Frontiers demo nu beschikbaar op de Switch

Probeer de game nu gratis uit!

In november vorig jaar verscheen Sonic Frontiers op verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch. En of je nu je twijfels hebt over de game of niet, SEGA ziet in elk geval graag dat je het nieuwe avontuur van Sonic een kans geeft. Daarom is er vanaf nu een demo beschikbaar in de Nintendo Switch eShop waarmee je de game geheel gratis kunt uitproberen. Overigens is de Switch-versie momenteel de enige versie waarvan een demo beschikbaar is.

SEGA noemt Sonic Frontiers een open-zones game en dat klopt ook wel. In het spel reis je door verschillende open gebieden, die bestaan uit een aantal op zichzelf staande eilanden. En dat pakt verrassend goed uit. In onze review lees je er dan ook alles over en nu kun je de game dus ook zelf uitproberen.

De demo is vanaf nu te downloaden in de eShop of via de website van Nintendo. Ga jij Sonic Frontiers een kans geven? Of heb je de game al in je bezit? Laat het ons hieronder weten!