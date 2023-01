N64-profielafbeeldingen voor NSO+ krijgen laatste ronde

De laatste ronde van N64-profielafbeeldingen is beschikbaar tot 3 februari om 01:59 uur.

Begin november 2022 begon Nintendo met een actie voor leden van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Vandaag is het alweer tijd voor de derde en laatste ronde. Deze zal tot en met 3 februari om 01:59 uur duren. Daarna zijn deze N64-profielafbeeldingen niet meer beschikbaar.

Deze keer zijn er weer 33 stukjes te bemachtigen in de Nintendo Switch Online-app. Ze kosten per stuk 10 platina punten en staan allemaal in het teken van een N64-game. Tien stukjes zijn van Mario Kart 64, tien van Paper Mario en tien van Lylat Wars. De laatste drie zijn afbeeldingen van de N64-console en -controllers zelf. Het stukje van de N64-console zou je al kunnen hebben van de vorige twee rondes.

Mocht je nou niet genoeg platina punten hebben om alle N64-profielafbeeldingen te kopen, dan heeft Nintendo wat moois voor jou. Je kan namelijk door drie specifieke games op te starten in totaal 300 platina punten binnenhalen. Je hoeft daarvoor alleen Mario Kart 64, Paper Mario en Star Fox 64 op te starten in de Nintendo 64-app op de Switch. Voor elk opgestart spel krijg je 100 platina punten. Deze missies zijn een maand geldig net als de profielafbeeldingen.

Heb jij de vorige stukjes gekocht? Ga jij ze ditmaal ook kopen? Laat het ons weten in de reacties!