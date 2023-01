Komt Rumbleverse naar de Nintendo Switch?

Zal ook dit free-to-play battle royale-spel naar de Switch komen?

Vorig jaar verscheen Rumbleverse, een game van ontwikkelaar Iron Galaxy Studios, in augustus op PC, Playstation en Xbox. Echter lijkt het erop dat het gratis te spelen spel binnenkort ook naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Dit komt omdat de titel in het zogeheten Taiwanese Ratings Board van uitgever Epic Games is verschenen. Het blijft dus nog even speculeren omdat de ontwikkelaar en uitgever van Rumbleverse het nog niet officieel hebben aangekondigd, maar de kans dat het gaat gebeuren is dus wel aanwezig.

Rumbleverse is een free-to-play battle royale-spel waarin je alles mept wat los en vast zit in de straten van Grapital City. Je wordt gelanceerd uit een kanon en je bepaalt zelf waar je landt, maar wees je er wel van bewust dat het overal chaos te vinden is. Je zoekt overal in de stad naar upgrades voor je personage om op die manier alle 39 tegenstanders buiten westen te slaan. Gaat het jou lukken om als laatste over te blijven?

Ben je benieuwd geworden naar Rumbleverse? Bekijk dan onderstaande trailer!