Heavy Metal deckbuilder Power Chord aangekondigd voor de Switch

Rock je een weg naar de overwinning!

Roguelike deckbuilder Power Chord is onderweg naar de Switch. Dat heeft ontwikkelaar Big Blue Bubble vandaag aangekondigd. De game staat momenteel al gepland voor steam (waar het 26 januari zal verschijnen) maar zal dit jaar ook op Nintendo’s hybride console beschikbaar worden. Wanneer dat precies zal zijn is nog niet bekend gemaakt. Benieuwd naar deze game? Hieronder kun je de trailer bekijken.

Power Chord is een deckbuilding roguelike achtige game, die zijn inspiratie haalt uit de grote van dat genre, zoals bijvoorbeeld Slay the Spire en Darkest Dungeon. In de game vecht je tegen demonen die een scheur hebben gevonden tussen realiteiten, en deze gebruiken om jouw concerten te komen verpesten. Start de show met een gitarist, zanger, bassist en drummer, elk met hun eigen kaarten. Versla demonen met liederen die je stats boosten of zet je gitarist op voor een killer-solo.