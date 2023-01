Veel bellen schieten in deze collectie!

Zoveel bellen heb jij nog niet gezien,

Uitgever City Connection brengt binnenkort een aantal klassiekers naar de Nintendo Switch. Alles draait om het raken van de juiste kleur bel!

Ontspannen op bellen schieten, of toch niet?

Binnenkort kun je naar hartenlust op bellen richten in deze grote collectie. Zowel de Japanse versie als de versie die in de rest van de wereld uitgegeven werd, zullen naar de console verschijnen. De bundel bevat eigenlijk twee games, maar je hebt daar dus een Japanse of niet-Japanse versie van.

Puzzle Bobble 2X (Japans)

BUST-A-MOVE 2

Puzzle Bobble 3 (Japans)

BUST-A-MOVE 3 S-Tribute

Je hoeft je geen zorgen te maken over een gebrek aan content, want naast de reguliere games zijn er veel extra modi aan toegevoegd. Denk aan een ‘Challenge Mode’ waarin je levels moet halen onder bepaalde omstandigheden. Er is ook een ‘Collection Mode’ met meer dan 1000 levels die door spelers zijn gemaakt in de originele Puzzle Bobble 3. Als dat niet genoeg kun je tot slot ook nog zelf levels maken in de ‘Edit Mode’.

Met de S-Tribute versie kun je de games ook wat makkelijker maken. Je kunt levels langzamer maken of terugspoelen en je kunt op ieder moment Save-slots maken. Een beetje hetzelfde als bij de retro games op de Nintendo Switch.

Kortom er is genoeg te doen als je van bellen schieten houdt. De bundel verschijnt op 2 februari in de Nintendo eShop.