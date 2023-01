Verborgen grot gevonden in Pokémon Scarlet en Violet

Dé plek om te grinden voor EXP.

Reddit-gebruiker IKANI heeft een video gepost hoe je in Area Zero in Pokémon Scarlet en Violet een verborgen grot kunt vinden. En hoewel je er in eerste instantie niks bijzonders vindt, blijkt de grot een bron te zijn van EXP (Experience Points). (Via Gamerant)

Spoiler-waarschuwing voor als je de game nog niet hebt uitgespeeld!

In het laatste gebied van Pokémon Scarlet en Violet, Area Zero, is een aantal grotten te vinden waarin je zeldzame Pokémon tegenkomt. Maar IKANI heeft op Reddit een grot gepost met wel een heel bijzonder resultaat. De grot heeft namelijk een extra grote kans om Chansey te vinden. En aangezien deze Pokémon enorm veel EXP geeft wanneer deze is verslagen, is dit dé plek om te grinden.

In de video is te zien hoe je de grot betreedt en je wordt direct begroet door een Zweilous. Nu is dit niet een heel bijzondere Pokémon, maar gebruikers hebben inmiddels nog een geheim ontdekt in deze grot. Door een sandwich te maken waar je een grotere kans mee hebt om Chansey tegen te komen, verschijnt deze zeldzame Pokémon in grote getalen. En omdat dit gebied bekend staat om Pokémon met een hoog level, wordt het grinden van je Pokémon een stuk aangenamer.

De sandwich waar het om gaat is een Ham Sandwich en beschikt naar verluidt over ham, augurken, mayonaise en mosterd. Dit zou de kans op Chansey aanzienlijk moeten vergroten, maar verschillende spelers posten verschillende resultaten.

Ga je proberen jouw Pokémon sneller naar level 100 te krijgen middels dit trucje? Laat ons vooral je resultaten weten in de comments!