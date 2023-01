The Excavation of Hob’s Barrow verschijnt deze maand

Een point-and-click met een folkloristische horrorverhaal.

Veel mensen hebben een haat-liefdeverhouding met point-and-click-spellen. Je moet maar net van het genre houden en ook het verhaal moet je maar net liggen. Afgelopen jaar kwam voor de pc het pareltje van een horrorverhaal The Excavation of Hob’s Barrow uit. Dit point-and-click-avontuur is niet het typische verhaal wat je zou verwachten. Na drie jaar in ontwikkeling te zijn geweest is het verhaal een folkloristische horror geworden. Het draait om Thomasina Bateman die naar het stadje Bewlay gaat, omdat iemands brief haar aandacht trekt. Alleen wanneer ze daar aankomt, zijn een een hoop mysteries. Waar is die mysterieuze persoon die haar naar het stadje heeft gelokt en waarom krijgt ze rare dromen? Het belooft een bijzonder avontuur te worden die geheel verteld wordt in traditionele point-and-click-stijl met bijbehorende puzzels.

De Switch-versie van The Excavation of Hob’s Barrow staat gepland voor 25 januari 2023. Switch-bezitters kunnen vanaf dan de game in de Nintendo eShop kopen. Klinkt deze game als wat voor jou of lijkt het je helemaal niets? Laat het ons weten in de reacties!