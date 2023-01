[Preview] Fire Emblem: Engage – Een geweldige eerste indruk

In deze preview van Fire Emblem: Engage kijken wij alvast naar hoe het spel bevalt na de eerste uren ook hebben we 15 minuten aan gameplay!

Deze maand verschijnt de eerste grote game van Nintendo in 2023, Fire Emblem Engage. De eerste nieuwe Fire Emblem sinds Three Houses uit 2019 is weer een compleet andere ervaring met zowel nieuwe als bekende personages. Wij konden alvast de game flink uittesten en dus een goede eerste indruk krijgen. Na acht hoofdstukken te hebben doorgespeeld zijn we al flink positief, hoe dat komt lees je in deze uitgebreide preview van Fire Emblem: Engage. Aan het einde is er ook nog 15 minuten aan gameplay te zien die alles wat besproken wordt toont.

Wake up Link Alear

Na een kort introductiegevecht waarin een aantal kernelementen worden uitgelegd, zoals het Engage concept en de basis van bewegen en aanvallen, begint het echte spel pas echt. Het hoofdpersonage, Alear (als je de standaardnaam aanhoudt), wordt na jaren in een coma eindelijk wakker en mist al zijn herinneringen. Je leert al snel dat je een Divine Dragon bent en je moeder aan het hoofd van het continent Elyos staat.

Echter, na een reünie met je moeder zo’n duizend jaar nadat je in coma raakte, wordt het al snel duidelijk dat je niet rustig je herinneringen kunt gaan terugkrijgen. De Fell Dragon is namelijk na een lange tijd aan het ontwaken en aan jou om de twaalf Emblem-ringen te gaan verzamelen die over het continent verspreid zijn. Dit gaat natuurlijk niet van een leien dakje en onderweg zul je veel te maken krijgen met de aanhangers van de Fell Dragon en zijn Corrupted Soldiers.

Met de beperkte uren die ik heb kunnen spelen ben ik goed onder de indruk van het verhaal. Al snel wordt er flink wat druk op de speler gelegd en goed op de emotie ingespeeld. Doordat er maar één verhaallijn is kan er veel meer nadruk gelegd worden op de complete groep samen. Iedereen hoort namelijk bij elkaar. Je hebt niet meer dat de recruited personages wat als buitenbeentjes voelen zoals bij Three Houses op zich nog wel het geval kan zijn in scènes.

Gevechten voelen compleet fris aan

De gevechten zijn weer compleet wennen. Zo zijn combat arts verdwenen en zijn er bijna geen durability wapens meer. Dit lijkt mogelijk op een versimpeling van hoe gevechten verlopen in de franchise, maar gelukkig is niets minder waar. Eerlijk gezegd is de verandering fris, maar juist nog tactischer geworden. En dit heeft alles te maken met de subtitel: ‘Engage’.

Emblems hebben meer diepgang dan verwacht

De subtitel van deze Fire Emblem-game zit diep verwoven met de hoofdgameplaymechanic. In het spel kun je namelijk de hulp inroepen van verschillende bekende helden uit voorgaande spellen. Van Marth en Roy tot Byleth voor ieder is er wel wat wils. Om specifieke helden te kunnen krijgen zul je eerst hun Emblem-ring moeten bemachtigen en met een soort spreuk ze ontwaken. Je begint met alleen Marth, maar al snel krijg je meerdere ringen in je bezit. Helaas krijg je hier geen keuze in, maar is het vooraf bepaald welke ringen je wanneer krijgt.

Het gebruik van deze ringen is een stuk diepgaander dan ik in eerste instantie had gedacht. Zo geef je een ring die je kunt gebruiken aan één van je speelbare personages en die vechten dan samen als een combinatie. Maar daar houdt het niet bij op.

Binnen de gevechten

Want de ring vecht altijd samen met het personage dat de ring heeft, maar de samenwerking wordt pas echt bijzonder door de Engage-optie. Iedereen met een Emblem-ring krijgt namelijk een meter die aan het begin van een gevecht al meteen gevuld is. Hierdoor kun je Engagen met de held uit de Emblem-ring. Niet alleen verandert dan je uiterlijk, je krijgt ook een speciale vaardigheden, een speciaal wapen en een speciale aanval. Deze vorm behoud je een aantal rondes en in die periode heb je flink wat tactische keuzes om te maken.

De Engaged-personages zijn namelijk de sleutel tot een tactische overwinning. Zo zal het ene personage veel verder kunnen bewegen, terwijl de ander juist iedereen in het veld kan helen. Een ander kan weer naar de andere kant teleporteren en daar aanvallen met een enorm sterke aanval. Iedere Engage-kracht is dus anders wat voor een fijn tactisch element zorgt. Wanneer je in je Engaged-vorm bent, krijg je bovendien een speciaal wapen. Zoals bij Marth waar je een Rapier krijgt die extra effectief is tegen Heavy Armor en Cavaliers. Een ander wapen geeft weer extra schade aan Corrupted tegenstanders.

De combinatie van de passieve krachten, zoals het verre lopen met de actieve acties (die trouwens maar één keer per Engage te gebruiken zijn), geeft een diepgang die ik niet eerder in Fire Emblem heb gehad. En dat is best een stap vooruit aangezien je dus personages met lage movement kunt koppelen aan ringen om ze sneller vooruit te laten gaan.

Niet een eenmalig iets

Echter, waar dit soort time-limited mechanics vaak maar één keer gebruikt kunnen worden per gevecht per persoon, is dat hier anders. Nadat de timer afloopt en de Engage-vorm verdwijnt, kun je de meter weer vullen om opnieuw te Engagen. Dit kan op twee manieren. Of door een aantal keer aan te vallen. Iedere aanval vult namelijk de meter een stukje. Of door op een vakje te gaan staan met een blauwe gloed. Deze vult je meter namelijk volledig voor de volgende ronde.

Veel succes als je keuzestress hebt

Waar ik in Three Houses het mijn doel maakte om iedereen die recruitable was te recruiten, is dat in dit spel niet nodig. Je krijgt namelijk al als een gek nieuwe personages toegevoegd aan je team. Ieder hoofdstuk wat ik heb kunnen spelen, gaf wel minimaal twee nieuwe personages voor mijn team en dan kun je met paralogues dat nog eens verhogen. Aangezien je ze niet allemaal in je team kunt houden tegelijkertijd, is het al snel een keuze die je moet maken. Ieder personage heeft weer eigen positieve en negatieve kanten wat de keus alweer lastiger maakt.

Dan is er nog iets wat het vervelender maakt voor de completionists onder ons. In Three Houses was het al een hel om alle bond gesprekken te behalen, maar nu wordt het nog wat erger. Alle personages die ik tot nu toe had vrijgespeeld hadden met iedereen wel bond conversations. Dit is echter niet beperkt tot speelbare personages, maar ook voor de Emblems. Ik ben wel bang dat dit te veel grinding gaat worden op langere termijn, zeker als je nog meer teamgenoten ga krijgen.

Welkom op de Somniel

Er zijn flink wat extra activiteiten die je in de Somniel kunt uitvoeren. Hoewel ik met acht hoofdstukken zeker nog niet alles heb kunnen testen, wil ik hier wel wat noemenswaardige onderdelen behandelen, waaronder wat activiteiten, winkels en opties met de ringen.

Shops

Je kunt geen oorlog voeren zonder de juiste voorraad en die haal je in de Somniel. In verschillende winkels als de armory en blacksmith kun je alles kopen wat je nodig hebt om je gevechten te winnen. Nieuwe wapens, spells, potions en verbeteringen zijn allemaal mogelijk. Echter één verschil met vorige spellen valt meteen op. Je hebt geen durability op wapens meer. Je wapens hoef je niet constant te repareren en ook de meeste magie heeft geen limiet qua hoe vaak het gebruikt kan worden. Hierdoor zullen je bezoeken aan deze winkels heel anders zijn dan in vorige Fire Emblems. Dit is mogelijk een van de fijnste veranderingen. Aangezien je niet meer bang hoeft te zijn dat je niet meer kunt aanvallen.

Side activities

Net zoals in Three Houses kun je vissen. Echter, de manier waarop is leuker gemaakt. In plaats van simpel op tijd op A drukken, is er een extra actie toegevoegd waardoor het interactiever is gemaakt en dat zal ervoor zorgen dat ik het zeker vaker ga doen dan in Three Houses.

Met het bulletin board kun je beloningen voor behaalde achievements krijgen, maar je kunt ook investeren in één van de landen die je hebt bezocht op het continent. Door genoeg geld te doneren kun je flink wat bonussen verdienen. Van directe extra’s tot het kunnen adopteren van meer soorten dieren en betere beloningen krijgen van vijanden.

Daarnaast heb je nog een mysterieuze blauwe hond die je kunt verzorgen en je eigen boerderij die je kunt opstarten met verschillende dieren die je onderweg kunt adopteren. Hier heb ik in de beperkte tijd niet heel veel mee gedaan aangezien het verzorgen van de hond al snel erg veel werk bleek en de farm redelijk weinig features had. Hierdoor ben ik ook bang dat ze als ik het volledig ga spelen verwaarloosd gaan worden in mijn playthrough.

In de ban van de ringen

Mogelijk één van de belangrijkste kamers van de Somniel is de Ring Chamber. Hoewel het een kleine ruimte is, is het de plek waar alle Emblems veilig worden opgeborgen buiten gevechten. Er staan 13 zuilen in de kamer en zodra je een specifieke ring hebt zal de bijbehorende zuil gaan oplichten. Dit geldt voor 12 van de 13 zuilen. De 13de kun je mee interacten. Wanneer je dat doet, kun je van alles doen met de ringen. Zo kun je vaardigheden van de Emblems leren. Hiervoor moet je personage wel een goede band hebben met de betreffende Emblem en moet je skillpoints hebben om ze te kopen. Dit kan van alles zijn. Van het krijgen van meer zwaardvaardigheid tot meer ontwijkingspunten.

Daarnaast kun je nog met bondfragments, die je met bijna alles wel kunt verzamelen, nog Bond Rings maken. Persoonlijk vind ik dit een geweldig element van het spel aangezien het de geschiedenis van Fire Emblem goed oppakt. De bond ringen die je kunt maken hangen namelijk af van de Emblem-ring die je gebruikt. Zo kun je van Marth onder andere Caeda en Tiki krijgen. Iedere Emblem-ring geeft je dus verschillende Bond Rings met als beschrijvingen wat achtergrond van de personages. Deze ringen kun je ook samenvoegen wanneer je drie van dezelfde hebt. Door te fuseren krijg je een hoger level en zullen de bonussen beter worden.

Het minst interessante is het schoonmaken van de ringen. Het voelt nogal onnodig. Het is handig voor een hogere band met de ringen, maar verder is het te simplistisch om echt boeiend te worden.

De kaart van Elyos

De wereldkaart van Elyos wordt ook goed gebruikt in het spel. Op het eerste gezicht doet het je mogelijk denken aan werelden van New Super Mario Bros. Stippen op de kaart laten de levels zien en lijnen vormen de paden waarover je je kunt bewegen naar volgende levels, paralogues of andere gevechten. Het geeft wat speels en geeft wat meer aandacht aan het continent en de landen waar je doorheen trekt.

Te veel in de menu’s gepropt

Het grootste ding wat me tegen stond tijdens de preview, waren de menu’s. Veel functies waren weggestopt in de vele menu’s die je kunt openen in de Somniel en op de wereldkaart, waardoor het soms onoverzichtelijk werd waar ik bepaalde elementen kon vinden zoals bijvoorbeeld Class Changes. Het is erg jammer dat het net niet helemaal goed soepel is uitgewerkt. Zo had ik veel liever een apart gedeelte in de Somniel gehad dan een weggestopte optie in een menu.

Grafisch een flinke stap vooruit op Three Houses

Het grafische uiterlijk van games op de Switch ligt de laatste tijd steeds vaker onder vuur. Ontwikkelaars willen te veel waardoor de graphics en framerate te weinig aandacht krijgen en ondermaats worden. Gelukkig is dat met Engage totaal niet het geval. Op ieder vlak is het spel verbeterd op grafisch opzicht. Van de flink stabielere framerate zowel binnen gevechten als tijdens het verkennen van de Somniel tot details van de textures. Het viel namelijk al meteen op dat bijvoorbeeld kleding in cut-scènes meer textures hadden dan in Three Houses. Het verschil hier was geen dag en nacht, maar wel degelijk een verschil.

Een ander punt, waardoor je merkt dat de ontwikkelaars trots zijn op de wereld die ze hebben gebouwd, is de mogelijkheid om gedeeltes van de battlegrounds te verkennen na een gevecht. Je kunt namelijk na ieder gevecht rondlopen in de wereld waar je net hebt gevochten. Naast dat je hier dieren voor je farm kunt adopteren, kun je ook met allies praten en voorwerpen oprapen. Het heeft iets bijzonders om te relaxen op de plek waar je net hebt gevochten. Zeker aangezien bijvoorbeeld iets wat kapot is gegaan in het gevecht ook kapot blijft zoals een hekje bijvoorbeeld.

Voorlopige conclusie

Na zo’n paar honderd uur in Three Houses te hebben gestopt en daar alles compleet te hebben uitgespeeld is Engage enorm wennen. Veel van de mechanics zijn geüpdatet of werken net wat anders. De menu’s zijn wel wat achteruit gegaan doordat ze wat onoverzichtelijker zijn, maar daartegenover staat wel een verbeterde gameplay. De verbeterde graphics maken de gevechten een visueel spektakel om te zien, van kleine details zoals gebroken hekjes wanneer je er doorheen rijdt tot de animaties. Daarnaast is het rondlopen in Somniel ook enorm leuk omdat er veel te doen is en de omgeving er prachtig uitziet.

Al met al is dus niet alle verandering even fijn, maar op veel punten doet Engage het geweldig. Als de rest van het spel net zo is als de eerste hoofdstukken, is de kans groot dat dit één van de beste games van het jaar kan worden.

De video hieronder geeft een goede indruk van alles wat in de preview is besproken. In de lijst die je er direct boven vindt zie je wanneer wat gebeurd in de video. Wil je deze tijdsindicaties klikbaar hebben? Open dan de video direct op YouTube.

