Onder andere Mega Salamence maakt zijn debuut in de game.

Pokémon Go-spelers opgelet, een gloednieuw evenement verschijnt volgende week in de game. Vanaf dinsdag 10 januari 08:00 tot en met maandag 16 januari 10:00 zal het spel in het teken staan van Twinkling Fantasy. Een evenement wat zich focust op de Dragon en Fairy typeringen. Wat gaat er allemaal gebeuren in dit evenement?

Om te beginnen zal Mega Salamence zijn debuut maken in Mega Raids. Wanneer je deze verslaat kun je de normale Salamence vangen en met geluk zal die Shiny kunnen zijn!

Verder zijn er wat algemene bonussen zoals 2x XP voor Nice, Great en Excellent throws en zul je extra candy krijgen voor vangsten met zulke throws. Wanneer je boven level 31 bent is er bovendien een hogere kans op XL-candy.

Natuurlijk zijn er ook verschillende gerelateerde Pokémon te vangen. Zo komen Pokémon als Dratini, Bagon, Deino, Jigglypuff en Clefairy vaker voor. Als je geluk hebt zul je Goomy of Noibat kunnen vinden in het wild. Een aantal van deze Pokémon zitten ook in de Field Researsch Task encounters. Welke exact allemaal er bij horen kun je hier exact vinden.

Tot slot zal Zekrom ook weer terug te vinden zijn in gyms. Zowel normaal als in shiny-vorm is hij vangbaar wanneer je hem verslaat. Zolang je hem tussen 10 januari 10:00 en 18 januari 10:00 vangt zal die de speciale aanval Fusion Bolt kennen. Deze electrische aanval heeft in gevechten tussen trainers 90 power en in gyms en raids een power van 140.

Lachen voor de camera en verzamelen

Wanneer je snapshots maakt tijdens het evenement zullen er verschillende Pokémon je kunnen verrassen waarna je ze in het wild kunt vangen. DIt zijn handige extra spawns want ook met dit evenement is er een Collection Challenge. Wanneer je alle Pokémon van de uitdaging vangt zul je 50 Salamence Mega Energy, een charged TM en een fast TM krijgen als beloning.