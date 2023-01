JBL voegt meer modellen toe aan de Quantum headset reeks

Hoewel de modellen PlayStation en Xbox branded zijn, werken ze ook op de Switch.

Begin vorig jaar kon je onze review lezen van de JBL Quantum 350 Wireless. JBL was toen nog relatief nieuw op gaming audio gebied, maar ondertussen heeft de Quantum-reeks een goede naam opgebouwd.

Nu kondigt de fabrikant vier nieuwe modellen aan. De 360X, 360P, 910X en 910P. Tussen X en P verschilt er vrij weinig. Beide headsets zijn zo goed als hetzelfde, maar zijn respectievelijk gelicenseerd voor Xbox en PlayStation. De kleuren van de headsets zijn hier ook naar aangepast. Groen/zwart voor de X-varianten en wit met zwart en blauw voor de P-varianten. Er is verder nog één ander groot verschil de X-varianten zijn de enigen die op Xbox werken. De P-variant doet dat niet.

Premium prijs en kwaliteit met de 910

De 910 heeft een batterijduur van 37 uur en zal te koop zijn voor €299,99. Hiervoor krijg je dan ook flink wat features. Zo geeft JBL QuantumSPATIAL een 360 graden surroundsound en zit er ingebouwde headtracking in waardoor het geluid zich aanpast als je beweegt met je hoofd. Ook zit er active noise cancelling in de headsets en heeft de microfoon uit zichzelf echo en ruisonderdrukking. Voor de speakers zitten er 50mm drivers in de headset.

Het kleinere broertje, maar ook een meer dan prima optie

De 360-varianten hebben een wat kortere batterijduur van 22 uur, maar kosten ook een stuk minder. Voor €129,99 krijg je een headset met iets minder functies en kleinere audio drievers (40mm). Maar je kunt met deze headset wel verbinden met twee apparaten tegelijk verbinden. Dit via de bijgeleverde 2,4Ghz dongle en de Bluetooth verbinding.

Alle JBL Quantum X en P headsets zijn vanaf maart 2023 verkrijgbaar op jbl.nl. Of ze ook in de winkels verschijnen is nog niet bekend, maar is niet onwaarschijnlijk.