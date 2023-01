Backpack Twins is beschikbaar op de Nintendo Switch

Schakel tussen twee personages, los puzzels op en overleef!

Sinds gisteren kunnen Switch-bezitters aan de slag met Backpack Twins. Het spel van uitgever AMATA verscheen eerder al op PC, Playstation en Xbox, maar is nu dus ook te spelen op de Nintendo Switch. De game gaat voor een bedrag van €11,99 over de digitale toonbank en om deze titel te downloaden heb je 122 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Backpack Twins is een moeilijk puzzel-platformspel waarbij je zelf twee personages moet besturen. Je probeert met deze tweeling samen te werken om op die manier milieupuzzels op te lossen. Terwijl je dat doet vermijd je gevaren en zul je moeten springen en bukken. Bovendien is de game speedrun-vriendelijk en is er genoeg te verzamelen. Gaat het jou lukken om de tweeling in leven te houden?