Virtua Unlimited Project komt naar Nintendo Switch

Vechten tegen Vtubers? Ja, daar draait Virtua Unlimited Project om!

Eerder werd Virtua Unlimited Project al aangekondigd voor de pc. We kunnen nu melden dat er ook een Switch-versie van zal gaan verschijnen. Dit maakten ontwikkelaar Virtua Ride System en uitgever Neverland Entertainment zojuist bekend. Wanneer is de game verschijnt is nog de vraag, want een releasedatum is niet gedeeld. Om een beeld te krijgen van wat deze game inhoudt kan je hieronder een trailer bekijken. Deze trailer is van 8 maanden geleden, maar het geeft alsnog een goed idee van wat het is.

Virtua Unlimited Project is een 2D-actiespel met pixelart. Het is gesitueerd in een wereld met Vtubers die actief zijn in een cyberspace. De bedoeling is dat jij, Aizawa Kana, gaat vechten tegen Vtubers die allerlei krachten kunnen hebben. Je moet wel op je hoede zijn, want wie weet is de vijand wel iemand van wie je dacht dat het een bekende was. De gameplay vertoont gelijkenissen met de Mega Man Zero-games. Dat betekent dus lastige baasgevechten en interessante levels.

